SOMMEE DE LIBERER SON SIEGE A MOSTAGANEM : L’association des retraités de l’Education interpelle le wali

Dans une lettre adressée au wali de Mostaganem, dont le journal détient une copie, le président de l’association amicale des travailleurs retraités de l’Education de la wilaya de Mostaganem, sollicite une intervention auprès des autorités compétentes pour le maintien de leur activité au niveau du siège actuel, sise à l’école ‘’Frantz Fanon’’ de Mostaganem. Dans le courrier, on peut lire qu’en date du 5 octobre 2020, une journée coïncidant avec la journée du savoir, les membres de l’association ont été surpris par la visite du président de l’Assemblée Populaire Communale de Mostaganem qui les a sommés de quitter manu militari le local servant de bureau de réception pour tous les retraités adhérents, de leurs veuves et de leurs ayants droits, dont le siège se trouve à l’école ‘’Frantz Fanon’’ , au centre-ville, et ce sans aucun délai ni avertissement, pour une autre destination. Le président de l’association des travailleurs de l’Education écrit dans sa lettre que la destination inconnue pour eux, serait un des établissements scolaires menaçant ruine et qui serait démoli prochainement. A ce courrier est jointe une photo où figure l’école ‘’Belaïdouni Touati’’ fermée et menaçant ruine qui selon le président de l’Association serait leur nouveau siège. Il fait savoir par ailleurs, dans sa lettre, que le local à l’école actuelle ‘’Frantz Fanon’’ où les membres animent leurs activités, leur avait été attribué par le directeur de l’Education de la wilaya de Mostaganem en 2001 et ce, pour permettre à tous les travailleurs retraités de l’Education des deux sexes, qui durant leur carrière professionnelle ont beaucoup donné aux écoliers de tous les paliers scolaires, de se rencontrer et de profiter des bienfaits de leur association. Devant cet état de fait, les membres de l’association qui œuvrent pour le bien-être de ces travailleurs âgés, les veuves de certains d’entre eux et également leurs ayants droit, sollicitent l’intervention de M. le wali de Mostaganem auprès des responsables et personnes compétentes, pour leur maintien au siège actuel sise de l’école ‘’Frantz Fanon’’