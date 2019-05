SOLUTION POLITIQUE : Mustapha Bouchachi dit non à la présidentielle

L’avocat et militant des droits de l’homme Mustapha Bouchachi a réagi, mardi à l’arrestation de Said Bouteflika et des généraux Toufik et Tartag, accusés d’avoir tenté de casser le mouvement pacifique. Me Mustapha Bouchachi a estimé que «La personne qui a pensé à faire ces choses, est un criminel. Il faut qu’il soit jugée », a indiqué l’avocat et militant des droits de l’Homme en marge de la manifestation des étudiants à Alger. Pour Me Bouchachi, ces poursuites judiciaires « sont justifiées » et « qu’il est un droit de les poursuivre , parce qu’elles sont revendiquées par la population ». « Cependant, il ne faut pas qu’ils nous bernent avec ces arrestations pour aller aux élections », prévient Me Bouchachi. Le militant des droits de l’homme a tenu de rappeler que la principale revendication du mouvement populaire est le départ du régime. « Notre principale revendication est le départ du régime et aller vers une transition sereine », a-t-il soutenu. Par Ailleurs, Me Bouchachi a estimé que Bedoui et Bensalah, « doivent partir », car, selon lui, « il « ne peut y avoir des présidentielles le 4 juillet, parce que, faut-il le préciser, les Algériens refusent les élections ».