SOLUTION POLITIQUE : Benbitour appelle à ‘’rendre le pouvoir au peuple’’

L’ex-chef du gouvernement Ahmed Benbitour a estimé que le maintien de l’élection présidentielle du 4 juillet mènerait l’Algérie vers « la catastrophe », appelant dans ce cadre à la mise en place d’une « période de transition ». « La nécessité de changement du système de gouvernance est absolument indispensable. Si on reste dans l’élection présidentielle du 4 juillet, on va aller vers la catastrophe », a estimé Benbitour, lors d’un entretien accordé à la Radio nationale francophone Chaîne III. « Si on ne passe pas par une période de transition, on n’arrivera pas à une solution », a-t-il estimé en outre. « Nous sommes aujourd’hui toujours dans un cinquième mandat sans le candidat habituel, alors que la première réclamation de la population quand elle est sortie dans la rue était non à un cinquième mandat », a estimé Ahmed Benbitour. « C’est vrai que ce n’est plus le même candidat, mais si on continue dans ce processus des élections jusqu’au 4 juillet, on sera toujours dans un cinquième mandat sans le candidat habituel », a-t-il ajouté.