SOLUTION CONSTITUTIONNELLE : Gaïd Salah présente les arguments de l’armée

Ahmed Gaid Salah a poursuivi, ce mardi 18 juin, sa visite entamée hier en troisième Région militaire où il a prononcé un nouveau discours dans lequel il a abordé la crise politique en cours. « Tout le monde sait que le Commandement de l’Armée nationale populaire, fidèle et loyale envers sa patrie et son armée, n’as ménagé aucun effort, et ce depuis le début de cette crise, afin de garantir toutes les conditions idoines pour ouvrir la voie et surmonter toutes les difficultés, objectives ou non objectives, découlant de cette crise », a-t-il affirmé, évoquant des « acquis immenses » qui servent « toutes, l’intérêt de l’Algérie et de son peuple, et sont en totale conformité avec les revendications populaires objectives ». Pour Ahmed Gaid Salah, « l’Algérie occupe une position importante qu’il importe de préserver en veillant à maintenir l’État algérien dans son contexte légal et constitutionnel ». « On parle beaucoup de l’importance de trouver une solution consensuelle entre les dispositions de la Constitution et les revendications populaires. Croient-ils qu’il existe une contradiction ou bien un écart entre ce à quoi tendent les dispositions de la Constitution dans leurs véritables dimensions et ce à quoi appelle le peuple algérien dans ses marches successives ? », s’est-il interrogé. « Le peuple qui a plébiscité sa Constitution est le plus apte à préserver la loi fondamentale de son pays et ses dispositions et à s’y conformer. Aussi, il est impensable de procéder au nom du peuple, à la destruction de la réalisation du peuple algérien, qui est la loi fondamentale, soit la Constitution », a-t-il affirmé.