SOLIDARITE SOCIALE : La prime de scolarité passe à 5000 dinars

Le Premier ministre, M.Noureddine Bedoui, a décidé lors de la dernière réunion du gouvernement, tenue dimanche 02 Septembre sous sa présidence, l'augmentation de la prime de solidarité scolaire de 3.000 dinars à 5.000 dinars au profit de trois millions d'élèves."Le Premier ministre, M.Noureddine Bedoui a décidé d'augmenter de 3.000 DA à 5.000 DA la prime de solidarité scolaire, dont bénéficient actuellement près de 3 millions d'élèves, et que l'Etat destine aux catégories démunies", a indiqué un communiqué des services du Premier ministère, qui ajoute que cette décision "confirme le soutien permanent de l'Etat à ces catégories et consacre son caractère social en matière de scolarisation à tous les enfants du pays, conformément à la Constitution». En outre, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 96-298 du 8 septembre 1996, portant revalorisation du montant de la prime de scolarité, fixée depuis 1994 à 400 dinars à 3.000 dinars, pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyenne et secondaire). Cette disposition a été approuvée et le Premier ministre qui a ordonné sa mise en application immédiate à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire au profit de plus de 9 millions d’élèves. Les communes seront chargées du versement de cette prime également aux parents d'élèves sans revenus à travers la mobilisation du Fonds de solidarité des Collectivités locales. A ce propos, le Premier ministre a déclaré que ces deux décisions découlent de l'attachement du Gouvernement quant à la nécessité de soutenir les familles à l'occasion de la rentrée scolaire. Ces deux décisions viennent consacrer les hautes valeurs de solidarité et d'entraide sociales à cette occasion, en vue de garantir les mêmes niveaux de prise en charge et la bonne préparation à nos élèves, avec les mêmes chances de réussite dans les études.