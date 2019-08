SOLIDARITE NATIONALE : 120 personnes âgées nécessiteuses aux Lieux-Saints

Cent-vingt (120) personnes âgées nécessiteuses prises en charge par la Présidence de la République, se sont rendues ce vendredi aux Lieux-Saints pour accomplir les rites du Hadj, a indiqué ce jeudi la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Accompagnée de la ministre, de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zahra Zerouati, Mme. Eddalia a précisé lors d'une rencontre avec ces personnes âgées que "le ministère de la Solidarité nationale a veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour réussir cette opération et garantir un bon séjour à cette délégation de 120 personnes âgées, dont 36 femmes âgées entre 60 et 70 ans". "Plusieurs citoyens issus de familles nécessiteuses ou ayant de modestes revenus ainsi que des pensionnaires des maisons de vieillesse ont bénéficié de cette opération qui a touché les quatre coins du pays", a-t-il mis en avant. "La délégation séjournera aux Lieux-Saints durant 31 jours y compris les deux jours de l'aller et du retour", a-t-elle ajouté soulignant que " les hadjis seront accompagnés et encadrés par un staff administratif et médical de 7 personnes équipées de matériel médical nécessaire". Les hadjis bénéficieront d'un "séjour en pension complète dans les deux Lieux Saints ainsi que de sacs personnels spécial hadj", a fait savoir Mme. Eddalia. Les services du ministère de la Solidarité ont œuvré, au niveau central et local et en coordination avec les autorités locales de toutes les wilayas, à prendre toutes les mesures administratives et médicales pour l'accompagnement de ces hadjis", a-t-elle mis en avant.