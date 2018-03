SOLIDARITE INTERNATIONALE : L’Algérie, un haut-lieu pour les peuples opprimés

Dans ce contexte, le représentant du Front Polisario au Moyen-Orient, Mustapha Mohamed Lamine a affirmé que l'Algérie demeure, depuis sa Guerre de libération nationale jusqu'à ce jour, "un haut-lieu rayonnant de solidarité avec le peuple sahraoui et la locomotive de libération à travers le monde", ajoutant que l'Algérie est restée "la grande destination des mouvements de libération à travers le monde, en général, et dans le contient africain, en particulier". Pour sa part, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif a précisé, dans son intervention, que la cause sahraouie constitue toujours pour les Algériens "une cause de principe et de conviction". Et d'ajouter que cela découle de "l'expérience de militantisme menée par l'Algérie et sa lutte contre la colonisation, lesquelles lui ont permis de fonder les principes de la politique étrangère, desquels figure le soutien au droit des peuples à l'autodétermination, aux mouvements de libération ainsi qu'au combat des peuples en lutte". La responsabilité de tout un chacun, à l'étape actuelle, est "d'attirer l'attention sur les souffrances qu'endurent le peuple sahraoui, notamment dans les régions occupées et la répression brutale qu'il subit, tout en œuvrant à surmonter l'état de stagnation que connait le processus onusien de règlement de la question sahraouie", a-t-il soutenu.