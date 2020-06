SOLIDARITE ET LUTTE CONTRE LA COVID-19 : L’Algérie fait don de 90 tonnes d’aide humanitaire au Mali

Une aide humanitaire, composée essentiellement de 90 tonnes de denrées alimentaires et de produits de protection contre le coronavirus, a été acheminée ce vendredi d’Algérie vers Bamako (Mali), a indiqué, dans un communiqué, le Croissant rouge algérien (CRA). « Un don, en faveur du peuple malien, composé de 90 tonnes de denrées alimentaires et de produits de protection contre la propagation de la Covid-19 ainsi que d’appareils de respiration artificielle, ont été acheminée vers Bamako (Mali) vendredi, grâce à un pont aérien mis en place par l’Armée nationale populaire (ANP) », précise le CRA. « Fidèle à ses principes de solidarité et de bon voisinage, le peuple algérien poursuit son élan de solidarité humanitaire avec les populations des pays limitrophes », souligne-t-il.