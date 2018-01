SOLIDARITE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES : La wilaya verse sa part au FSCL

Le directeur de l’administration locale (DAL), de la wilaya de Mostaganem, M. Farid Akmoun, a révélé dernièrement que, plus de (3) trois milliards de dinars ont été versés, au Fonds de Solidarité des Collectivités Locales (FSCL), cette année. A cet effet, il a précisé que le montant en question, est destiné au financement des opérations d’aménagement urbain et d’Equipement de certaines Communes. Il a précisé que, parmi les 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem, cinq (5) Communes d’entre-elles sont en difficulté financière, alors qu’en 2016-2017, elles n’étaient que deux Communes à être dans ce cas. Par ailleurs, et dans un autre registre, M. Farid Akmoun a ajouté qu’un programme a été élaboré par la Wilaya de Mostaganem, visant la formation à l’intention des Présidents des Assemblées Populaires Communales de la Wilaya de Mostaganem (P/APC) ; et sont concernés, par ledit programme, tous les élus, notamment. Le Directeur de l’Administration Locale a signalé, qu’en parallèle, démarrera bientôt, un autre programme de formation, en direction des Secrétaires Généraux des APC, ainsi qu’en ce qui concerne les volets des finances locales, des Marchés Publics ainsi que la gestion des Ressources humaines.