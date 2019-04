SOLIDARITE DU RAMADHAN A MOSTAGANEM : Octroi de 18,7 milliards de centimes pour 38.779 démunis

En matière de préparatifs pour l’accueil du mois sacré de Ramadan, le wali a fourni toute une série d'instructions aux concernés, touchant la peinture et la décoration des mosquées qui ont été déjà lancées par l’entreprise de wilaya ‘’Mosta-Propre’’ et certaines communes de la wilaya ainsi que de bienfaiteurs et associations. Cette opération a déjà touché 49 lieux de culte de wilaya. Le chef de l’exécutif a également souligné la nécessité d'entretenir et de mettre en place l'éclairage public au sein des mosquées afin de faciliter le déplacement des fidèles, en particulier aux horaires des prières, et de renforcer l'éclairage public en optant pour l’utilisation des lampes ‘’LED’’ au sein des grands axes de la ville de Mostaganem, de ses cités urbaines et de sa station balnéaire, la Salamandre, qui accueille des milliers de personnes après l’annonce du f’tour. Notons à ce sujet que quelque 4500 lampes ‘’LED’’ ont été installées l'année dernière, tandis que le remplacement des ampoules classiques par des lampes ‘’LED’’ se poursuit à travers le reste du territoire de la ville. La réunion a également porté sur les mesures adoptées d’un Ramadhan à l’autre, y compris la subvention destinée aux personnes démunies et aux familles pauvres, où cette année, le couffin de Ramadhan a été remplacé par l’attribution de chèques postaux d’un montant de 6000 dinars. En ce cadre de solidarité, il a été recensé 38.779 démunis à travers la wilaya dont une aide financière estimé à 187 millions de dinars. En plus de cette mesure pécuniaire, 26 demandes d'ouverture de restaurants ont été accordées aux associations caritatives pour ouvrir des restaurants de la ‘’rahma’’ pour fournir des repas chauds pour les pauvres et les voyageurs de passage. Quant aux marchés de solidarité, le wali a insisté sur la prise de toutes les mesures nécessaires pour les 06 marchés qui vont activer au sein des communes de Sidi Lakhdar, Sidi Ali, Bouguirat, Mostaganem, Hassi Mameche et Ain Nouissy. Parallèlement, il a été souligné la nécessité d'intensifier les opérations d'hygiène et de mettre en place un plan spécial pour la collecte et le transport des déchets ménagers et la protection de l’environnement. Notons aussi qu’un programme culturel et religieux a été mis en place pendant le mois sacré du Ramadan et la saison estivale pour relancer le tourisme à travers la wilaya . En clôture, des mesures ont été également débattues en prévision de la prochaine saison estivale, ainsi que les opérations réalisées en ce cadre.