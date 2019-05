SOLIDARITE DU RAMADHAN : 38.276 familles démunies recensées à Mascara

Dans le cadre de la solidarité pour le mois de Ramadhan 2019, le wali de Mascara, M. Baaich Abdelhamid a présidé plusieurs séances de travail de coordination avec les directeurs de son exécutif, les chefs de daïra et le représentant du croissance rouge dans le but de faire réussir cette opération surtout après l’échange du procédé du couffin par un mandat de 6000 dinars versés sur les comptes courants postaux des bénéficiaires . La mise à jour des listes des personnes nécessiteuses à travers le territoire de la wilaya a fait ressortir le nombre de 38276 familles nécessiteuses pour lesquelles la wilaya a consacré le montant de 47,406 millions de dinars sur son budget, les APC avec 163,597 millions de dinars, la DAS avec 18,654 millions de dinars. L’opération suit son cours après que les familles nécessiteuses ont ouvert des comptes CCP, les versements ont été effectués à travers l’ensemble des communes. Quant au volet de l’animation des soirées durant tout le mois de Ramadhan, le wali a ordonné aux responsables de mettre sur pied un programme culturel et sportif a travers l’ensemble des communs, appuyés par des concours et des soirées musicales. Dans le même ordre d’idées, le directeur de la jeunesse et des sports annonce que des tournois inter-quartiers seront animés ainsi que des visites aux centres des personnes âgées et de l’enfance assistées durant le mois. Les chefs de daïra et la DAS ont été instruits à veiller sur les restaurants ‘’Rahma’’, d’inviter les bienfaiteurs et les associations de bienfaisances et a insisté sur l’approvisionnement du citoyen en énergie électrique, en eau potable et d’éviter les coupures et les perturbations inutiles durant tout le mois de Ramadhan.