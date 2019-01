SOLDES D’HIVER : Les grands magasins pris d’assaut à Mostaganem

Le coup de starter des soldes d'hiver a été donné, récemment et se poursuivront jusqu'au 28 février, car plusieurs citoyens en délire s'affrontaient pour être les premiers à dénicher la bonne affaire qui se transforme. Dès le premier jour et les premières promotions, les mordus du shopping ont pris d'assaut le centre commercial de la vallée des jardins, qui semble si prisé par les Mostaganemois. Néanmoins, le grand rush a eu lieu, jeudi et vendredi dernier, le week-end des soldes où certains citoyens se bousculaient pour être les premiers à dénicher la bonne affaire. Tous les accès routiers qui y mènent étaient complètement bouchés! Après quelques minutes d'embouteillages, il faut jouer des coudes pour arriver à se frayer un chemin au milieu de milliers de personnes atteints par la fièvre acheteuse. «Je n'en peux plus, c'est irrespirable, je sens que je vais m'évanouir...», lance Amina une quinquagénaire qui frôle l'asphyxie. Cela n'a toutefois en rien alterné sa détermination à aller jusqu'au bout de sa «mission solde». En fait, Amina et ses camarades de «combat» se bousculent car ils souhaitaient, être les premiers à faire de bonnes affaires en évitant la rupture des stocks, même si pour le moment on n'en est qu'à la première démarque. Et il semble qu'ils n'avaient pas tort puisque les magasins se vidaient de leur marchandise au même rythme que les clients. «J'ai dû me battre avec une autre femme pour gagner cette robe», exhibe fièrement une jeune fille comme si l'on montrait un trophée...Au même moment, une bousculade éclate au niveau des cabines d’essayage. Alors certains, las d'attendre, préfèrent essayer directement leurs articles, sans même enlever leurs vêtements. Les employés qui ont été renforcés pour la circonstance sont dépassés. «On n'y arrive plus, on n'y arrive plus», avoue l'un d'eux au bord de la crise de nerfs.