SOCIETE UNILEVER : Don de 7 respirateurs à trois hôpitaux d'Oran

De source proche de la cellule de communication de la DSP ( direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, on apprend que la société Unilever Algérie a fait don de sept (7) respirateurs au profit de trois hôpitaux d'Oran dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.Ces sept respirateurs ont été remis au Centre hospitalier universitaire d'Oran, à l'Hôpital El Mohgoun et à l'Etablissement hospitalier spécialisé de Canastel, a-t-on décidé à Unilever l'un des leaders mondiaux sur le marché des produits de grande consommation. Le directeur général de Unilever Algérie, Hamid Boumesbah a souligné que ce don d'équipement médical s'inscrit dans le cadre des nombreux efforts consentis par Unilever Algérie depuis le début de la pandémie". En Algérie, Unilever dispose d'un site de production à Oran ainsi que d'un bureau commercial à Alger.