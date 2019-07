SLC de Nezzar annonce la coupure de ses services

L’opérateur Smart Link Com (SLC), fournisseur de solution internet pour les professionnels, annonce être « devant une menace très imminente de coupure totale de service ». Dans un communiqué diffusé ce lundi, la société appartenant à la famille Nezzar pointe l’opérateur historique Algérie Télécom et l’ARPCE (Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques). « Cette menace émane d’Algérie Télécom, dans ce qui s’apparente à une mesure éminemment politique, et qui, malgré nos multiples courriers de sollicitation aux plus hautes instances de l’Etat, a décidé de passer outre la loi et la règlementation », indique le communiqué de SLC. Et d’annoncer : « Algérie Télécom menace de procéder à la coupure de notre lien de secours, après avoir coupé unilatéralement, depuis jeudi 18 juillet, notre lien principal ».