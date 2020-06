SKIKDA : Un père de famille tue sa femme

La wilaya de Skikda, à l’est de la capitale Alger, a été secouée par un terrible féminicide, ce vendredi 19 juin. En effet, un père de famille a froidement assassiné la mère de ses quatre enfants avec un objet tranchant, rapporte une source médiatique, citant des sources locales. Par ailleurs, les services de la police, accompagnés du procureur de la République près la Cour de Skikda, se sont rendus sur les lieux du crime. L’auteur présumé a été arrêté et une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes et les circonstances de cet effroyable féminicide qui demeure, pour l’heure, un mystère. Pour rappel, lundi 1er juin, les services de sécurité de la wilaya de Chlef, dans le nord de l’Algérie, avaient procédé à l’arrestation de cinq individus soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre d’une jeune femme retrouvée morte à côté de la polyclinique de Bouzghaïa. L’enquête a révélé que la victime a subi un viol collectif et une torture à mort.