SKIKDA : Recensement de 3 dangereux foyers de piqûres de moustiques

Les services de la direction de la Santé et de la population de la wilaya de Skikda ont relevé trois dangereux foyers de piqures de moustiques, a indiqué mardi le directeur de la santé, Mahieddine Teber. Le responsable a révélé à l’APS que des foyers de piqûres de moustiques ont été identifiés à la cité "Merdj El dib" de Skikda et dans les communes d’Azzaba et Ain Cherchar (Est de Skikda), soulignant que deux cent (200) cas de piqûres ont été pris en charge depuis vendredi dernier par les établissements de santé de la wilaya. L’hôpital "Mohamed Dindane" d’Azzaba a enregistré le plus large bilan avec 183 cas traités selon la même source, qui a précisé que les cas restants ont été pris en charge aux hôpitaux d’Ain Cherchar, El Sebt et Ben Azzouz. Le responsable a par ailleurs, souligné que les services de la direction de la santé n’ont pour l’heure aucune donnée en ce qui concerne la cité de "Merdj El Dib" et la commune d’Ain Cherchar, avant de se montrer rassurant en affirmant qu’une enquête épidémiologique a révélé ce mardi que "ces cas n’étaient pas dus au moustique tigre". Il est à signaler que les personnes qui se sont présentées aux hôpitaux mentionnés précédemment souffraient de fièvre ainsi que de fortes douleurs et démangeaisons à l’endroit de la piqure, accompagnées pour certains cas de diarrhée. Un tableau symptomatique qui a créé une grande panique au sein de la population locale qui pensait avoir affaire à la présence du moustique tigre dans la région.