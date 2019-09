SKIKDA : Rassemblement devant le siège de la mairie

Des dizaines de citoyens, de jeunes dans leur majorité, ont tenu un rassemblement devant le siège de l’Hôtel de Ville de Skikda, pour exiger «le départ du maire et de l’ensemble de l’Assemblée communale», précisait un jeune manifestant. Et d’affirmer que le jour des inondations, il était parmi les citoyens les plus exposés aux risques. Abordant le volet propre à la gestion communale, le maire dira : «Nous tournons cette année avec un budget de 30 milliards de centimes. Que pouvons-nous faire avec cette somme ? Cette somme ne comble même pas le projet de réfection des routes de Ben M’hidi, qui exige 70 milliards de centimes.»Il en profitera pour demander à ce qu’on pense à restituer, au moins une partie, des 200 milliards de centimes qu’on nous a obligés à verser au Fonds d’entraide communal. «On nous a restitué déjà 25 milliards, mais nous souhaitons recouvrir l’ensemble pour respirer un peu et engager de nouveaux projets».