SKIKDA : Les praticiens de l’EPH de Azzaba protestent

Les praticiens de la santé publique de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Denden de la ville de Azzaba (Skikda) ont organisé un rassemblement devant cette structure pour demander une amélioration de leurs conditions de travail, a-t-on constaté. «Cette action est une ultime tentative pour trouver une solution à la situation catastrophique vécue par les praticiens de cet établissement notamment au niveau de certains services dont celui des urgences», ont indiqué les contestataires affiliés au Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP). Selon Abdelmadjid Toumi, président du bureau local du SNPSP, ce mouvement intervient également suite à «des décisions arbitraires de l’administration de tutelle (direction de wilaya de la santé) relatives aux mutations des médecins spécialistes des établissements où ils exercent vers ceux du chef-lieu de wilaya». Cette protestation, a ajouté Toumi, réclame également à l’administration de tutelle des «garanties» pour améliorer les conditions de travail et l’ouverture d’une enquête sur les lenteurs excessives dans l’ouverture du service des urgences médicochirurgicales qui «accuse un retard de 4 ans». En réponse à ces préoccupations, Mohamed Khaldi, directeur de cet EPH, a estimé que «le directeur local de la santé a toute l’autorité pour transférer les ressources humaines d’un établissement à un autre en cas de manque de staff médical». Concernant le service des urgences, le même responsable a indiqué que les travaux ont été achevés depuis un certain temps et que cette structure attend d’être équipée en vue de son ouverture prochaine.