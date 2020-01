SKIKDA ET A TIPAZA : Destruction de 24 casemates pour terroristes

Vingt-quatre (24) casemates pour terroristes et 21 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites samedi à Skikda et à Tipasa par deux détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l’exploitation de renseignements et suite à l’opération de fouille et de ratissage dans la localité d’Oued D’khil, commune de Oued Z’hour, wilaya de Skikda (5e Région Militaire), un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 4 janvier 2020, vingt (20) casemates pour terroristes, (20) bombes de confection artisanale, (250) kilogrammes d’ammonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage, et divers objets », précise le communiqué. Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP « a découvert et détruit, lors d’une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipaza (1ère RM), quatre (04) casemates pour terroristes, une (01) bombe de confection artisanale, des denrées alimentaires et d’autres objets », ajoute la même source.