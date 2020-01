SKIKDA : Deux terroristes capturés par l’armée

Deux terroristes ont été capturés mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'Oued D'khil, commune de Collo, dans la Wilaya de Skikda, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a capturé, ce 31 décembre 2019, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'Oued D'khil, commune de Collo dans la wilaya de Skikda (5ème Région militaire), deux (2) terroristes, dont un blessé", précise le communiqué. "Il s'agit des dénommés ‘Boudmagh Ilyes’ dit ‘Idris’ qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de ‘Allouache Younes’ dit ‘Abou Tourab’ qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, accompagnés de six (6) femmes et de sept (7) enfants", ajoute la même source. "Cette opération, qui est toujours en cours et qui a permis de récupérer un (1) fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil (1) de type Carabine US, s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos Forces Armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme, et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national", souligne le MDN.