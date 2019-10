SKIKDA : Destruction d'une casemate pour terroristes

Une casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets a été détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire lors d'une opération menée dimanche dans la wilaya de Skikda, a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Tayoussam, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 octobre 2019, une (1) casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets", note la même source.