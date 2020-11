SKIKDA : Découverte de 4 personnes décédées dans une voiture

Les citoyens ont découvert les corps sans vie de quatre (4) personnes à bord d’une voiture à Oued Tandjil dans la commune d’Aïn Zouit dans la wilaya de Skikda. La gendarmerie nationale et la protection civile se sont rendues sur les lieux, en compagnie du procureur de la République, qui a instruit l’ouverture d’une enquête pour découvrir les circonstances exactes derrière cette affaire. En effet, les citoyens ont retrouvé les corps sans vie de quatre (4) personnes, deux hommes et deux femmes, à bord d’une voiture à Oued Tandjil dans la commune d’Aïn Zouit dans la wilaya de Skikda. Les éléments préliminaires de l’enquête indiquent que la principale cause est le chauffage du véhicule qui a été retrouvé allumé.