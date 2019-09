SITUATION SOCIALE : La CSA tire la sonnette d’alarme

La confédération des syndicats algériens a rendu public le samedi 07 Septembre un communiqué pour rappeler que les revendications, déjà posées à l’ancien gouvernement sortant n’ont pas trouvé d’écho et doute qu’elle puise se concrétiser aujourd’hui ‘’avec un gouvernement de gestion des affaires courantes ‘’ qu’elle appelle toujours à boycotter. Dans ce communiqué, la confédération déplore ‘’une absence totale de conscience des responsables par rapport aux enjeux socio-économiques qui se posent au pays ‘’et dénoncer la dégradation de la qualité de service public dans les secteurs de l’éducation et la santé. La dégradation du pouvoir d’achat des citoyens est également ponté dans le communiqué qui a sanctionné la réunion qui s’est tenue au siège de syndicats national des praticiens de la santé publique.La confédération exprime par ailleurs son ‘’ soutien inconditionnel pour le mouvement populaire ‘’ et ajoute que ‘’l’aboutissement des revendications ne peut intervenir que dans le triomphe de la révolution populaire et pacifique ‘’ .