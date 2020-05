SITUATION SANITAIRE : Djerrad annonce la prolongation du confinement jusqu'au 31 mai

Cette décision est prise "après consultation du président de la République, dans le cadre des dispositions de lutte contre la pandémie du Coronavirus", a expliqué le Premier sur les ondes de la radio régionale d'Oran. Par ailleurs, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a insisté à Oran, sur l'indispensable mobilisation de tous les Algériens à tous les niveaux pour en finir avec le coronavirus dans un futur proche. "Si on veut en finir avec ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser l’ensemble des Algériens et à tous les niveaux", a déclaré M. Djerad dans une allocution prononcée au niveau de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran "1er novembre 1954", dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran. Le Premier ministre a salué, à l’occasion, "l’entraide et la solidarité dont a fait preuve le peuple algérien en cette conjoncture, en maintenant la cohésion nationale". "Nous devons nous organiser pour décoller sur des fondements à même d'assurer une assise solide au secteur médical", a souligné Abdelaziz Djerad, rappelant les dernières décisions de la présidence de la République et du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la révision de la structure économique du pays et également dans le domaine social. M.Djerad a insisté, à ce propos, sur la nécessité de revoir les systèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le développement souhaité en mettant l’homme au cœur de ce dispositif. A noter que, le bilan de la pandémie en Algérie a atteint le nombre de 5891 cas infectés, dont 507 morts qui ont succombé au coronavirus depuis son apparition sur le sol algérien. Pour rappel, les mesures de confinement édictées depuis le mois de mars en Algérie à cause de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) ont été allégées le premier jour du Ramadan. Le dispositif de confinement appliqué dans neuf wilayas (provinces) soumises au confinement partiel à partir de 15h00, est en vigueur de 17h00 à 07h00, alors que la mesure de confinement total dans la wilaya de Blida (le foyer le plus important de la maladie) a été levée et soumise au régime de confinement partiel de 14h00 à 07h00.