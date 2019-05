SITUATION POLITIQUE : Gaid Salah réitère son appel au dialogue

Dans des extraits de son discours diffusés par la télévision publique, le vice-ministre de la Défense nationale a estimé que la seule solution pour une sortie de crise est « le dialogue sérieux, réaliste et constructif ». « J’ai affirmé à maintes reprises et je le répète aujourd’hui une fois encore, que l’unique voie pour résoudre la crise que vit notre pays est d’adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant, qui place l’Algérie au-dessus de toute considération », insiste le chef d’Etat-major. Car, dit-il « l’établissement du dialogue signifie la disponibilité de tous à s’entendre et s’écouter mutuellement, avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l’impératif, de trouver les solutions idoines sans délai ». Gaïd Salah a ajouté : « Nous devons, en tant qu’Algériens, tirer l’enseignement des expériences et des évènements tragiques passés, où la raison était absente, et dont l’unique perdant était la patrie. Aussi, nous insistons sur la nécessité que toutes les parties fassent preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie ». Selon le vice-ministre de la défense, le peuple algérien, dévoué à sa patrie, et conscient de l’importance d’aboutir rapidement à des issues adéquates à cette crise, ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures, dont il a subi les affres et souffert terriblement des répercussions, tout comme il n’oublie pas et ne veut pas oublier cette pénible période qu’il a vécue durant les années 90.