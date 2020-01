SITUATION POLITIQUE ET SECURITAIRE EN LIBYE : Le président Tebboune invite le président turc

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a envoyé une invitation officielle au président turc Recep Tayyip Erdoğan pour discuter de la situation politique et sécuritaire en Libye et les relations entre les deux pays, a indiqué ce mercredi Ennahar TV. Pour rappel, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi 07 janvier 2020 le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu pour examiner les derniers développements de la situation en Libye. Ont assisté à cette rencontre qui s’est déroulée au siège de la Présidence, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane ainsi que l’ambassadeur de l’Algérie en Turquie, Mourad Adjabi.