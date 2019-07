SITUATION POLITIQUE EN ALGERIE : Gaid Salah avertit !

En marge de la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l’année 2019, dans sa 8ème édition, le Chef d’Etat-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah a réitéré ce mercredi, la position immuable et sincère du Haut commandement de l’Armée vis-à-vis de la Nation et du peuple, ce depuis le début du mouvement populaire à ce jour. En cette occasion, le Chef d’Etat-major de l’ANP n’a pas manqué de prononcer l’allocution traditionnelle consacrée à la situation politique du pays, rappelant en substance que le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire maintient des positions constantes et sincères envers la Patrie et le Peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour, insistant en particulier sur la tenue de l'élection présidentielle comme le voie la plus courte pour permettre au pays de sortir de la crise politique et retourner progressivement à la légitimité institutionnelle. En effet, le vice-ministre de la Défense nationale insiste sur l’importance de la solution constitutionnelle et de l’organisation des élections présidentielles afin de permettre à l’Algérie d’être un Etat fort et stable. « Les efforts consentis par l’Armée jusqu’ici visent à sauvegarder les intérêts suprêmes de la Nation », a-t-il déclaré. « L’intérêt suprême du pays exige nécessairement de consentir les efforts de tous les valeureux enfants de l’Algérie […] pour la préparation sérieuse et efficace des prochaines élections présidentielles dans les plus brefs délais, en prônant la voie d’un dialogue national constructif », poursuit-il, estimant que le dernier discours du Chef de l’Etat s’inscrit dans ce cadre. « Nous considérons, à l’Armée nationale populaire, que ces prochaines élections sont le fruit de ces solutions constitutionnelles. Nous considérons les élections présidentielles comme clé réelle pour la construction d’un Etat fort, aux bases saines et solides. Cela malgré les obstacles que tentent de mettre les opposants au bon déroulement de ce processus constitutionnel juste, en brandissant des slogans erronés et dont les buts et les intentions sont clairs, à l’instar de celui revendiquant un état civil au lieu d’un état militaire », a indiqué le Chef d’Etat-major de l’ANP. Selon lui, les personnes brandissant ce genre de slogans véhiculent de la haine envers l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale.