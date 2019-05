SITUATION POLITIQUE EN ALGERIE : Gaid Salah appelle au dialogue sincère

« Je demeure entièrement convaincu qu’adopter le dialogue constructif avec les institutions de l’Etat est l’unique moyen pour sortir de la crise, étant conscient que le dialogue est l’un des moyens les plus civilisés et les plus nobles dans les relations humaines et la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions constructives, rapprocher les points de vue et atteindre un consensus autour des solutions disponibles » a indiqué le vice-ministre de la défense nationale dans une allocution prononcée hier lors de sa visite de travail effectuée en 5e Région Militaire. A cet effet, Gaid Salah a salué « l’adhésion de nombreuses personnalités et partis à l’idée de l’importance d’adopter le principe de dialogue, qui doit aboutir à des mécanismes raisonnables de sortie de crise ». « C’est là une position qui leur sera reconnue durant cette phase, où l’intérêt de la Nation doit être le dénominateur commun entre toutes les parties » a-t-il ajouté. Le chef d’état major a estimé que « l’ensemble des dispositions jusque-là prises a suscité un consensus national que nous avons perçu à travers les slogans scandés lors des marches à travers les différentes wilayas du pays ». Evoquant les parties qui rejettent les initiatives de dialogue, Gaid Salah a indiqué que l’objectif de ces personnes est « d’œuvrer à semer les graines de la discorde en conformité avec leurs intérêts étroits et ceux de leurs commanditaires ». « Les intentions malveillantes de ces parties ont été démasquées et dénoncées par les différentes franges du peuple, qui ont fait preuve d’une conscience nationale exceptionnelle et authentique, dans la mesure où elles ont rejeté leurs thèses visant à porter atteinte à la crédibilité et aux efforts des institutions de l’Etat à dégager et trouver des sorties de crises pacifiques » a précisé Gaid Salah.