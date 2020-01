SITUATION EN LIBYE : Le Premier ministre italien aujourd’hui à Alger

L’Agence d’information italienne Agenzia Nova a indiqué que Giuseppe Conte, Premier ministre italien, entamera à partir d’aujourd’hui, jeudi 16 janvier 2020, une visite officielle d’une journée, où il sera reçu par son homologue Abdelaziz Djerad et le Président Abdelmadjid Tebboune. En effet, la même source d’information a fait savoir que la visite du Premier ministre italien intervient après celle effectuée, le 9 janvier dernier à Alger par le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio. Le déplacement du Premier ministre italien entre dans le cadre du règlement de la crise libyenne, ajoute la même source, précisant que l’Italie participera aux côtés de l’Algérie à la conférence internationale sur la Libye qui se tiendra à Berlin le 19 janvier et verra la présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune ainsi que le Premier ministre du gouvernement de l’Accord national (GNA), Fayez al Sarraj et le commandant de l’armée nationale libyenne (LNA) autoproclamée, Khalifa Haftar. Il y aura aussi la présence des chefs d’Etat et de gouvernement de Russie, du Royaume-Uni, de France, de Chine, es Émirats arabes unis, de Turquie, de la République de Congo, d’Egypte, et les représentants des Nations Unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne et de la Ligue des Etats arabes. Pour rappel, l’Algérie demeure un pays pivot dans le processus de résolution de la crise libyenne et a toujours appelé à un dialogue politique entre Libyens tout en s’opposant à une intervention militaire étrangère.