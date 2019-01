SITES FORESTIERS RECREATIFS : Près de 3 millions de visiteurs à Alger

Près de trois (3) millions de personnes ont visité, en 2018, les différents sites forestiers urbains et périurbains que compte la wilaya d’Alger, un chiffre en « hausse » par rapport à 2017, où on a compté 2.5 millions de visiteurs, a-t-on appris, mercredi, auprès du directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, M.Noureddine Baâziz. Dans une déclaration à l’APS, M. Baâziz a expliqué que la réalisation de ce chiffre revenait, notamment, aux opérations d’aménagement, de réinstallation de clôtures et la sécurisation de ces forêts urbaines et périurbaines lancées dans le cadre de l’embellissement de la capitale et de la diversification des structures de loisirs, la création des structures indispensables au confort du citoyen, à l’instar de l’aménagement des espaces de jeu et de loisirs, la pratique sportive et des ateliers de sensibilisation au titre du programme « Mon environnement est vert 3 ».Différentes prestations sont fournies au niveau de ces espaces forestiers, tels que les fast-foods et parkings, faisant de ces espaces naturels une destination privilégiée de loisirs et de détente pour les algérois et les visiteurs, notamment en périodes de vacances et de fêtes, a ajouté le même responsable.