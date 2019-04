SITES ANTIQUES DE MOSTAGANEM : De nouvelles études proposées à la société civile

L’office du wali a abrité récemment une rencontre sur la sauvegarde du patrimoine culturel de Mostaganem, et la protection de ses sites pittoresques. Cette dernière a été consacrée a la présentation des études de la deuxième et de la troisième phase de la protection des sites antiques de la ville qui s’étendent sur une superficie de 103 hectares et touchent le vieux quartier populaire de Tigditt, le Derb, Kadous El Meddah, et les espaces verts d’El B’hayer et l’oued Ain Sefra. Au cours de ce débat, les études effectuées ciblant la sauvegarde de ces lieux ont été exposées aux présents dont la commission consultative élargie de la wilaya, les associations de protection du patrimoine culturel, dont les associations ’’le renouveau’’, ‘’Djanet El Arif’’ ( le jardin du connaissant ), un club et les professeurs universitaires en génie civil, et d’autres personnes intéressées par la protection des sites pittoresques. Toujours en ce sens, les études réalisées tendent à l’élaboration d’un guide touristique qui va aider les autorités locales à mieux gérer la ville antique, et plus particulièrement sur le plan urbanistique et le lancement d’opérations d’aménagement et de réhabilitation de ces lieux antiques. Ces études feront également l’objet d’exposition pour les prochains débats sur le patrimoine culturel de la ville antique de Mostaganem, qui seront animées par les membres de la société pour les enrichir davantage et donner des avis sur leur faisabilité avant l’approbation finale de ces dernières par l’assemblée populaire de wilaya. Notons à ce sujet que les travaux de la première tranche touchant à la sauvegarde du patrimoine culturel de la ville antique de Mostaganem, ont été lancés dernièrement par l’octroi d’un montant estimé à 41 milliards de centimes. A la fin de cette rencontre, un cadeau symbolique a été remis au wali pour l’intérêt qu’il porte à la sauvegarde de ce patrimoine culturel si cher à tous les Mostaganemois.