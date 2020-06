SIT-IN DE COLLECTEURS PRIVES D’ORDURES A ORAN : Démission du délégué du service d'hygiène de l’APC

En effet, rien ne va plus chez ces sous- traitants de l’APC d’Oran et acquéreurs de camions poubelles dans le cadre du dispositif ANSEJ. Ainsi, depuis hier, les grévistes ont immobilisé leurs camions devant l'entrée du siège de la direction de la division de la DHA du chef-lieu de la commune d'Oran pour dénoncer les promesses non respectées des responsables locaux, quant au versement de leurs arriérés de salaires. Selon l’un des contestataires, on saura que plusieurs mois de 2014, 2015 et même de l’année 2019 n’ont pas encore été versés, au grand dam de ces pères de famille. Les grévistes soulignent également que le cahier de charges tant réclamé par les concessionnaires a été élaboré par les services de l’APC et exige désormais que les camions soient neufs et équipés d’un système de basculeur. Ces entreprises privées de ramassage d'ordures conventionnées avec la commune d'Oran sont en grève et ne comptent pas reprendre leurs activités de sitôt. "Nous nous sommes entendus sur 1700 DA par tonne ramassée et, aujourd'hui, on apprend que l'APC a décidé unilatéralement de réduire le montant à 1500 DA. Nous ne sommes pas d’accord et nous demandons le respect du contrat initial et le paiement de nos arriérés”, exigent, documents à l’appui, les concessionnaires dont les engins étaient stationnés devant le siège de la division hygiène et assainissement (DHA) à Hay Dhaya. Dimanche dernier, et face à la détérioration de leurs conditions, les protestataires ont interpellé le wali d’Oran pour que ce dossier soit tiré au clair, malheureusement l'actuel wali d'0ran, M. Djellaoui Abdelkader a donné des instructions aux responsables de la commune d'Oran chargés du service pour prendre attache avec la Direction Générale de la fonction publique pour pouvoir régler ces situations financières de ces concessionnaires privés qui perdurent depuis fort longtemps. Notons, qu’une délégation de 6 représentants parmi les concessionnaires privés chargés de la collecte des ordures ménagères avait été reçue par l'ex wali, Cherifi Mouloud, à la suite du mouvement de contestation observé devant le siège de la wilaya. Des promesses leur avaient été données afin de trouver une solution au problème. Pour rappel, cette grève a été précédée de plusieurs mouvements de contestation, dont celui de 2017, qui avait paralysé la wilaya actuellement. Ces concessionnaires privés dont la majorité sont des jeunes qui ont acquis ces camions bennes tasseuses de ramassage des ordures ménagères dans le cadre du dispositif de l'Ansej et la Cnac sont sans aucune ressource financière et devant l'absence d'une régularisation des services d'hygiène de la commune d'Oran qui n'arrivent pas à les honorer dans l'immédiat ,faute de ressources financières sont décidés à recourir à la justice afin de pouvoir encaisser leurs arriérés des prestations fournies des années cités en référence. En dernier lieu, on apprend la démission du délégué de la division de la DHA pour les motifs de mauvaise gestion qu’il a héritée de ces prédécesseurs.