SIRAT (MOSTAGANEM) : Vers la réalisation d’un nouveau ‘’Souk de fruits et légumes’’

Selon des sources concordantes, le wali de Mostaganem a chargé une commission d'inspection et de choix de terrain pour accueillir un projet d’implantation d’un marché des légumes dans la commune de Sirat, et un atelier a également été installé pour la réalisation d’un groupe scolaire au douar « Zorg ». Rappelons, en effet que les agriculteurs et commerçants ont réclamé en vain, à plusieurs reprises l’officialisation du « Souk Bentemmar », aux autorités sans que cela puisse aboutir. Maintenant, c’est chose faite avec un retour d’écho favorable de la part du nouveau wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya qui a été sensible aux doléances et propositions qui ont été faites. Cette proposition de recherche d'un terrain approprié pour implanter un marché des légumes et des fruits, qui va éliminer la pagaille qui régnait au « Souk Bentemmar ».D’autre part, les citoyens de la région, en particulier, estiment que ce nouvel espace commercial en zone rurale, essentiellement agricole, va booster l’économie locale, créer des emplois et sera une nouvelle ressource financière à la recette communale. D’autre part, sur un autre registre, il a été indiqué que les habitants du Douar « Zorg » se félicitent pour le projet de réalisation d’une nouvelle école primaire qui répondra aux attentes des parents d’élèves .Par ailleurs, il est dit que les citoyens de la région expriment leur satisfaction à l’égard du wali, et des autorités locales qui ont contribué dans ces projets ,en espérant d’autres, pour la région.