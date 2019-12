SIRAT (MOSTAGANEM) : Une unité de transformation de plastique ravagée par le feu

Sitôt l’alerte donnée, l’unité principale de la protection civile de Mostaganem a mobilisé et dépêché en urgence, d’importants moyens humains et matériels, sur les lieux de l’incendie signalé qui s’est déclaré aux environs de 21 heures .En effet, en considération du fait qu’il s’agissait de gagner en efficacité et réduire au maximum les dégâts dans un entrepôt de 1500 m2 contenant des produits en matière plastique très inflammables où les flammes ont une vitesse de propagation très rapide. Outre, le feu à circonscrire et à éteindre, c’est également la lutte contre le dégagement de fumées très toxiques qu’il faut combattre. C’est un rude combat qui est mené avec acharnement par les valeureux éléments de la protection civile pour maitriser la situation qui s’est avérée délicate et périlleuse. A noter que l’intervention rapide de la protection civile a permis d’éviter la propagation du feu dans les constructions voisines de l’incendie et c’est toujours une priorité en pareils cas. L’ampleur de l’incendie a été telle que les éléments de la protection civile sont restés à pied d’œuvre jusqu’à la journée du Dimanche 15 Décembre 2019.Selon les premières estimations du sinistre, cet incendie a occasionné des dégâts matériels très importants ; fort heureusement, il n’y a eu aucune perte en vie humaine à déplorer. Apparemment, il semblerait que cette petite entreprise privée à caractère industriel et commercial n’aurait pas été préparée à faire face à ce genre de situation car, selon toute vraisemblance, elle ne serait pas dans les normes de sécurité ,imposées par les clauses d’un cahier de charges à respecter, notamment celui du volet de la sécurité générale ,dans les entreprises économiques et commerciales. A noter que la protection civile, parmi ses missions d’interventions et de secours, accompagne tous les investisseurs dans des actions de sensibilisation, d’information, de formation, de prévention ; mais aussi, dans l’inspection périodique des réseaux propres à chaque entreprise, dans le cadre d’un plan de la prévention et la lutte contre l’incendie ainsi que l’organisation des secours de première urgence.