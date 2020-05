SIRAT (MOSTAGANEM) : Un mort et 03 enfants blessés dans un accident

Sous la supervision du chef d'unité secondaire de la protection civile la Daïra de Bouguirat, en présence du Président de l'APC de la Commune de Sirat, a supervisé l'intervention rapide des agents de son unité qui a été dépêchée sur les lieux pour porter secours et aide aux personnes victimes d'un accident de la circulation, a-t-on appris. C'est un terrible accident qui est venu s'ajouter à la liste de l’hécatombe et s'est produit avant-hier soir, 19 mai 2020 à l’entrée en collision de deux voitures sur la route nationale n ° 23 menant aux Communes de Sirat et de Mesra, exactement au carrefour de la région de Kayzat, a-t-on indiqué .Les deux véhicules à l'origine de cet accident sont immatriculés dans la même wilaya de Mostaganem dont d'une est du type utilitaire et l'autre de tourisme. Ce drame de la route a causé la mort d'une femme de 46 ans ,pendant son évacuation sur le chemin de l'hôpital alors que des blessures d'une certaine gravité ont été occasionnées à trois (03) enfants ,âgés de 08 à 13 ans lesquels ont été éconduits vers le service des urgences médicales de l'hôpital afin de recevoir les soins appropriés à leurs cas respectifs.