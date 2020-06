SIRAT (MOSTAGANEM) : Un mort dans un grave accident de la route

Décidément la route n’en finit pas d’enregistrer son lot de morts et de blessés au quotidien. En effet, un violent accident de la circulation s’est produit jeudi vers 17h00 du soir, sur la route nationale N°23, à proximité de la forêt de « Mouzaia », dans la commune de Sirat , a-t-on appris des services de la protection civile. En effet, le drame s’est produit suite à une collision entre un véhicule de tourisme et une motocyclette de type Peugeot 103, contenant à son bord un homme âgé de 40 ans, lequel a fait une chute fatale à terre ne lui laissant aucune chance d’échapper à la mort, a-t-on ajouté. Le corps de la victime a été ensuite transporté par les éléments de la protection civile vers le service de la morgue de l’hôpital a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de cet accident. Notons en ce sens , que des jeunes, particulièrement des mineurs, sillonnent les rues de la wilaya à bord de motocyclette sans même porter le casque de sécurité. Souvent, ils effectuent leur randonnée à bord de leurs engins à deux. Ils n’hésitent pas à faire de la vitesse, sans respect du code de la route, mettant ainsi en danger leur vie et celle des autres.