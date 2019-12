SIRAT (MOSTAGANEM) : Un bureau de Poste baptisé ‘’Mohamed Ammouri’’

A la grande satisfaction des citoyens de la ville de Sirat, un bureau de poste moderne , baptisé « Mohamed Ammouri » sis à la commune de Sirat a été inauguré hier, a-t-on appris du directeur d'Algérie poste de la wilaya "M, Benosmane Bendhiba. Ce nouveau bureau a bénéficié de nouveaux équipements, en plus des nouvelles technologies, à l’image des lignes « IBP » et de la « fibre-optique ». Doté de 4 guichets, il est composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises. Ce type d'infrastructure va renforcer et améliorer la qualité du service public, au niveau de la wilaya. Le réseau de bureaux de poste de Mostaganem (objectif d'atteindre 79 bureaux d'ici la fin d'année ) a été soutenu par cinq nouveaux bureaux au cours du premier semestre de cette année au niveau des communes de Mostaganem, Bouguirat, Benabdelmalek Ramdane, et Kharrouba « Hai Essalem » . Le programme d’Algérie Poste en 2019 comporte plusieurs opérations notamment, la pose et l’installation de 31 distributeurs automatiques ( actuellement 23 distributeurs), de nouveaux procédés de paiement de factures de l’Agence algérienne des Eaux via les bureaux de poste, de commandes de carnets de chèques CCP et de paiement de factures d’Algérie Télécom, via Internet, ainsi que la nouvelle opération de virement lancée « de compte à compte ». La direction d’Algérie Poste a régularisé plusieurs employés du DAIP et a pu recruter plus de 120 employés, depuis l’année 2017. Rappelons que ces deux dernières années, Algérie Poste Mostaganem a ouvert 12 bureaux de postes en plus des 07 qui sont en cours de construction à travers la Wilaya, Par ailleurs, 27 bureaux de poste ont été aménagés, réhabilités, dont des extensions. S’ajoute à cela, le bureau de poste itinérant qui est entré en service récemment et poursuit toujours ses actions sillonnant plusieurs lieux de la ville de Mostaganem, à forte affluence de citoyens, en plus de plusieurs régions rurales. Tout cela pour se rapprocher davantage des citoyens dans la Wilaya de Mostaganem, par la prise en charge des doléances de notre clientèle, et une meilleure qualité de service.