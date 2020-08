SIRAT (MOSTAGANEM) : Les habitants du douar ‘’Zorg’’ demandent la réalisation d’un groupe scolaire

Les habitants de la zone d'ombre, ‘’douar Zorg’’ relevant de la localité de Sirat dans la daïra de Bouguirat demandent en urgence la réalisation d'un groupe scolaire. Cette localité qui compte une population de plus de 3000 âmes, a été désignée pour matérialiser une école primaire de 6 divisions et cela depuis plus de cinq ans. Le choix de terrain, l'étude du sol et la désignation de l'entreprise ont été entrepris dernièrement alors que le projet tarde à venir selon les villageois. « Nos enfants poursuivent leur scolarisation dans différents établissements loin de leur domicile en parcourant des kilomètres pour rejoindre les écoles dans d'autres communes avoisinantes » clament-t-ils. En ce sens, ces derniers sollicitent les autorités locales de relancer ce projet pour ne pas priver leurs enfants notamment les filles de la scolarisation, réagissent-ils. Ajoutant « nous ne pouvons pas libérer nos filles pour faire des kilomètres pour aller à l'école, vu que nous sommes des familles réservées car, nous tenons à nos traditions ancestrales » Notons que le problème de la surcharge des classes est soulevé lors de la prochaine rentrée scolaire dans quelques communes en particulier dans le cycle moyen et lycée dans des localités de Bouguirat, Sirat et Mesra où, il y a une forte pression car la wilaya connait un déficit de 13 CEM et 14 écoles primaires en plus un manque de lycées dans la circonscription de Sidi Lakhdar, Hassi Mameche et Sayada.