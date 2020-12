SIRAT (MOSTAGANEM) : Les habitants de douar ‘’Zorg’’ attendent une école depuis 15 ans

Ils rappellent qu’au cours de l’année 2005, ils ont fait de nombreuses démarches auprès des autorités locales et écrit aux instances supérieures, sans obtenir de réponse. Les habitants de ce Douar, de plus de 3000 habitants, ont indiqué, qu’en 2015, le rappel aux autorités locales du caractère urgent de la réalisation d’un groupe scolaire il a été procédé à un « choix de terrain » par la commission compétente et que des études techniques ainsi que l’entreprise de réalisation dudit projet ont été faits. A ce jour, soit 5 ans après, les habitants du « Douar zorg » se disent déçus de constater que les travaux de réalisation du projet de construction du groupe scolaire prévu n’ont pas démarré .et se posent des question sur les raisons de ce blocage. Ils signalent toutefois que le terrain d’assiette d’implantation du futur établissement scolaire est un terrain du secteur agricole de faibles potentialités productives et il est à l’abandon depuis plus de 50 ans précisant qu’il n’y a pas d’autre solution de rechange en matière de choix de terrain. Sur la base de toutes ces considérations et l’urgence de régler le problème de scolarité des enfants ainsi que les difficultés rencontrées par leurs parents à les acheminer quotidiennement vers leurs établissements respectifs, dans la Commune de Sirat, les citoyens de ce Douar sollicitent l’intervention bienveillante de M. le wali de la wilaya.