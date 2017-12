SIGNATURE DE LA CHARTE SUR LE PARTENARIAT SOCIETAIRE : Vers une semi-privatisation des entreprises locales

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a déclaré, hier, en marge de la signature de la Charte sur le partenariat sociétaire, que les petites et moyennes entreprises seront désormais autonomes et pourront faire des partenariats avec le privé national. Ouyahia affirme ainsi que l’Etat ne continuera pas à gérer des petites et moyennes entreprises. Pour garantir la réussite de cette opération, le Gouvernement a émis des instructions réservant toutes les commandes publiques aux entreprises locales sauf en cas d'exception, a indiqué samedi à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de la réunion de la Tripartite sur la Charte pour le Partenariat sociétaire. En exécution de cette instruction, a-t-il affirmé, le groupe Sonatrach a confié récemment des marchés pour plus de 400 millions de dollars à des entreprises algériennes alors que ces contrats étaient destinés à l'appel d'offres international. Le Premier ministre a également annoncé que le processus de réalisation de 50 zones industrielles a été engagé à travers tout le pays sous la responsabilité des walis.