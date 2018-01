SIG : Saisie de 559 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Sig ont réussi à saisir une quantité de 559 unités, et ce, lors d’une opération effectuée par les éléments de la Brigade de Police judiciaire au niveau de la sortie de la ville de Sig après exploitation de renseignements indiquant qu’un individu transportait une quantité de boissons alcoolisées à bord de son véhicule à l’effet de les revendre dans la ville de Sig. Un barrage de sécurité a été dressé afin de contrôler les véhicules suspects. L’attention des policiers a été attirée par le suspect qui a abandonné son véhicule à la vue du barrage de sécurité avant de prendre la fuite au milieu des oliveraies. Les éléments de la police ont procédé au contrôle du véhicule, à bord duquel ils ont mis la main sur 559 unités représentant 547 unités de Beaufort et 42 de type Pastis. Les dites boissons ont été saisies et une enquête a été ouverte aboutissant à l’identification du suspect qui reste en état de fuite dans l’attente de son arrestation.