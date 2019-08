SIG (MASCARA) : Une bande de trafic de stupéfiants démantelée

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sig à Mascara ont réussi à neutraliser trois trafiquants de stupéfiants âgés entre 23 et 51 ans, avec la saisie d'une quantité de 104,7 grammes de kif traité, des armes blanches prohibées, et une somme d’argent revenu de cette activité illicite, et ce, suite à une descente effectuée par les éléments de la brigade au niveau d’un quartier de la ville de Sig, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité de deux suspects âgés de 23 ans. Ils furent placés sous surveillance à proximité du domicile de l’un d’eux, utilisé par eux pour stocker et revendre les substances toxiques. Les éléments de la brigade ont réussi à les arrêter et à saisir une quantité de drogue préparée à la vente, dissimulée par l’un d’eux dans son téléphone portable. Le domicile en question a ensuite été perquisitionné, ce qui a permis de saisir trois autres pièces de kif traité pesant au total 69,9 grammes, une somme d’argent et deux armes blanches (cutters) utilisées dans le découpage et la préparation à la vente des stupéfiants. Les mis en cause ont été conduits au siège de la Sureté de Daïra, où l’enquête a permis d’identifier leurs deux fournisseurs principaux, âgé de 35 et 51 ans. Les domiciles de ces deux derniers ont été perquisitionnés, ce qui a permis de saisir dans la chambre du premier, deux armes blanches et une bombe lacrymogène, tandis que dans la chambre du second, une quantité de 34,8 grammes de kif traité a été saisie, ainsi qu’un cutter, avant qu’il ne soit arrêté. La quantité totale saisie de stupéfiants s’est élevée à 104,7 grammes de kif traité. Les trois suspects ont donc été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention, alors que leur quatrième complice reste en fuite.