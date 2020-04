SIG (MASCARA) : Saisie plus de 05 quintaux de viandes blanches

Dans le cadre de leurs efforts visant à la lutte contre le commerce anarchique, et en vue de préserver la santé du consommateur, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Sig ont réussi à saisir une importante quantité de viandes blanches impropres à la consommation, et ce lors d’un barrage de sécurité dressé par les éléments de la brigade mobile de police judiciaire au niveau de l’entrée Est de la ville de Sig, où un véhicule a été appréhendé en vue d’un contrôle administratif et sécuritaire. Le contrôle du dit véhicule a révélé qu’il était chargé d’une quantité de 5,52 quintaux de viandes blanches. Il s’est avéré après coordination avec les services compétents que ces produits étaient impropres à la consommation en raison de l’absence des conditions d’hygiène et de stockage, en plus de leur transport à bord d’un véhicule inadapté ce qui constitue un risque sur la santé du consommateur. Les procédures légales ont alors été accomplies pour leur destruction, alors que les procédures légales ont été prises à l’encontre du contrevenant et transmises à la justice.