SIG (MASCARA) : Renouvellement du réseau AEP

Dans le cadre du programme de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, la ville de Sig, chef lieu de daïra dans la wilaya de Mascara, a bénéficié d'un montant de 318 millions de centimes pour le réseau d'assainissement et l'élimination des points noirs, ainsi que d'un autre montant de l'ordre de 4 milliards 500 millions de centimes, pour le renouvellement du réseau de distribution d'eau à partir de réservoirs d'un volume de 2500 m3 et 5000 m3, et d'une opération de même nature au niveau de la zone est, et la nouvelle ville. Alors qu'un dossier de projet identique destiné à la cité Zeghloul, se trouve sur les bureaux du service des marchés. Les deux douars Ouled Ali et Ouled Ali Cherif, connaissent l'élargissement et le renouvellement du réseau d'assainissement, une opération qui coûte plus de 2 milliards de centimes, ainsi que la somme de 800 millions de centimes pour le renouvellement du réseau d'AEP entre le réservoir de 250 m3 au niveau de Chorfa centre et celui de son barrage de même contenance. Toujours dans la daïra de Sig, et précisément à la commune de Bouhenni, il est procédé aussi au renouvellement du réseau d"AEP ainsi que celui du réseau d'assainissement au niveau du douar Zegdou.