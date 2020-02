SIG (MASCARA) : Les habitants de douar Bouali ferment la RN°4

Les habitants de douar Bouali, et ceux de la deuxième partie du douar Khrouf ont occupé la RN 4 durant l’après-midi du Samedi et la matinée du dimanche 23 février 2020, en dressant une tente. Ces derniers réclament des aides à l’habitat rural en groupement, un stade, l’aménagement du douar en bitume et non en couche multiple. La brigade anti-émeute a dégagé la route pour la circulation. Le Chef de la Daïra contacté à ce sujet a dit : « le douar en question a bénéficié de plus de 200 aides à l’habitat rural, l’assainissement de tout le douar à l’exception de deux points noirs qui sont en cours d’aménagement et pourtant ce douar, c’est un ensemble de constructions illicites. Le wali en visite à Sig a reçu quatre personnes représentant les manifestants qui lui ont fait part de leurs revendications. Le chef de l’exécutif leur a promis une visite sur les lieux quand à l’aide à l’habitat rural, on attend un nouveau programme, a dit le responsable et vos doléances seront étudiées.