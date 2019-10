SIG (MASCARA) : Célébration de la journée mondiale de l’olivier

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de la wilaya de Mascara en collaboration avec l’association de la profession a organisé une exposition marquant la journée Mondiale de l’Arbre Olivier, animée par plusieurs spécialistes de la conservation de l’olive et raffineurs de l’huile d’olive. Cette manifestation a été inaugurée par le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf qui était accompagné d’une importante délégation . Après avoir visité les stands où il a été approché par les fellahs, le Wali a visité l’exploitation agricole « les frères LAGAGA » il a rendu visite à la conserverie – huilerie de M.Bessayah, où des explications lui ont été données sur les étapes de transformation de l’olive en huile ou olive conservé. La CCI s’est mobilisée durant plusieurs jours pour la réussite de cette manifestation qui dure depuis trois jours, soit les 29, 30 et 31 octobre 2019. Pour sa première journée, la manifestation a connu une grande influence.