SIG (MASCARA) : Arrestation de trois trafiquants de stupéfiants

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Sig, ont réussi à arrêter un individu âgé de 31 ans, suite à des renseignements parvenus à leurs services indiquant qu’il était en possession d’une quantité de drogue dissimulée dans son domicile familial. Après accomplissement des procédures légales nécessaires, le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir une quantité de drogue dissimulée parfaitement à l’intérieur du domicile, à savoir 298 grammes de kif. Le mis en cause a été conduit au siège de la Sûreté de Daïra pour l’accomplissement des procédures d’enquête, lesquelles ont permis à l’identification et à l’arrestation de ses deux complices âgés de 29 et 52 ans. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés par devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.