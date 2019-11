SIG (MASCARA) : 4 personnes asphyxiées au monoxyde de carbone

4 personnes d’une même famille âgées entre 14 et 53 ans ont été asphyxiées durant la journée du 11 novembre 2019, par le monoxyde de carbone au niveau de la ville de Sig. Malgré les premiers soins prodigués par les éléments de la protection civile, et leur transfert à l’hôpital de Sig, les victimes rendirent leur dernier souffle. Et dire que le jour même, une journée de sensibilisation a été animée à travers le territoire de la wilaya par les éléments de la protection civile, la Sonelgaz et la Direction du Commerce.