SIG (MASCARA) : 3 arrestations et saisie d’alcool

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade Mobile de Police Judiciaire de Sig à Mascara ont réussi à neutraliser trois vendeurs illicites âgés entre 23 et 36 ans, avec la saisie d’une quantité de 750 unités, et ce, au niveau d’un barrage de sécurité dressé vers la sortie Ouest de la ville de Sig en vue de procéder au contrôle des véhicules et des personnes suspectes. L’attention des policiers a été attirée par un véhicule de type Renault, lequel a été appréhendé. A l’intérieur du véhicule en question, les policiers ont mis la main sur 750 unités, alors que le conducteur et son compagnon avaient en leur possession des sommes d’argent. Les dites boissons ont été saisies, et les deux suspects conduits au siège de la Brigade Mobile de Police Judiciaire où une enquête a été ouverte, ce qui a permis d’arrêter leur troisième complice. Ils ont ensuite fait l’objet d’une procédure judiciaire, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.