SIDI SAID RENONCE A BRIGUER UN AUTRE MANDAT : Le 13ème congrès de l'UGTA le 27 avril

Sidi Said, l’inamovible patron de l’UGTA, depuis l’assassinat d’Abdelhak Benhamouda, le 28 janvier 1997 voit sa fin approcher. Face à la contestation dont il fait l’objet, à l’instar de toutes les figures du « Bouteflikisme », le rondouillard SG de l’UGTA, a annoncé ce jeudi à Oran la tenue du 13éme congrès avant la date initialement prévue, ajoutant qu’il ne sera pas candidat à sa succession. "Le mandat actuel prendra fin le 10 janvier 2020, toutefois nous avons décidé d'avancer la date de l'organisation du 13e congrès de l'UGTA", a déclaré M. Sidi Saïd à l'APS en marge d'une réunion de coordination à huit-clos regroupant les membres du comité exécutif national de l'UGTA. "Nous avons convenu de créer une commission nationale de préparation du 13e congrès, qui se tiendra le 27 avril courant une réunion, où les mécanismes et les mesures pour préparer le congrès ainsi que la date exacte de son organisation seront définis", a-t-il souligné, ajoutant "j'affirme que je ne me présenterai pas candidat pour diriger l'UGTA". Selon M. Sidi Said, il a été décidé, à l'unanimité lors de cette réunion de coordination organisée au complexe "Les Andalouses" (Oran) par les membres du comité exécutif de l'UGTA, de continuer à respecter le règlement intérieur ainsi que le statut particulier de la Centrale syndicale.